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Страны ЕС лоббировали безвизовый режим для Украины ради дешевой рабочей силы

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Безвизовый режим
Безвизовый режим / botosh.com

За четыре года у руля страны нынешняя украинская власть фактически не выполнила своих обещаний перед народом.

Об этом в эфире телеканала "ЗИК" заявил лидер "Гражданской силы" Загид Краснов.

"Единственное, что сегодня власть может предъявить народу в плане выполненных обещаний - это введение безвизового режима. Только есть один существенный нюанс - это не заслуга нашей власти. Это заслуга Польши, Венгрии, Чехии и других стран ЕС, которые очень хотели получить дешевую рабочую силу. Они старались для себя, а наше руководство страны просто приписало это себе. А если взять любой показатель, то мы не видим улучшения жизни людей. Будь то ВВП на душу населения, борьба с коррупцией, индекс инфляции", - отметил Загид Краснов.

По словам политика, сегодня можно критиковать власть, можно не критиковать, но она должна выйти к людям и отчитаться, в чем жизнь каждого украинца стала лучше, и где реформы, проведенные не на бумаге.

"Разве система здравоохранения заработала лучше и стала доступной для людей, стала более качественной? Нет! Разве в школах стало качественней образование и родители перестали платить поборы? А система образования стала более качественной, и родители перестали платить взносы? Нет! - подчеркнул Загид Краснов. - Может, дороги стали лучше? Я ехал из Днепра в Киев - это не дорога, это стиральная доска. Возможно, где-то дороги стали лучше, но и при Януковиче тоже много дорог строилось, но это не означает, что он был хорошим президентом".

Теги: Новости Украины Евросоюз Безвизовый режим
Источник: 24 Канал
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