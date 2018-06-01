Країни ЄС лобіювали безвізовий режим для України заради дешевої робочої сили

За чотири роки біля керма країни нинішня українська влада фактично не виконала своїх обіцянок перед народом.

Про це в ефірі телеканалу "ЗІК" заявив лідер "Громадської сили" Загід Краснов.

"Єдине, що сьогодні влада може пред'явити народу в плані виконаних обіцянок - це введення безвізового режиму. Тільки є один істотний нюанс - це не заслуга нашої влади. Це заслуга Польщі, Угорщини, Чехії та інших країн ЄС, які дуже хотіли отримати дешеву робочу силу. Вони намагалися для себе, а наше керівництво країни просто приписало це собі. А якщо взяти будь-який показник, то ми не бачимо поліпшення життя людей. Будь то ВВП на душу населення, боротьба з корупцією, індекс інфляції", - зазначив Загід Краснов.

За словами політика, сьогодні можна критикувати владу, можна не критикувати, але вона повинна вийти до людей і відзвітувати, в чому життя кожного українця стало краще, і де реформи проведені не на папері.

"Хіба система охорони здоров'я заробила краще і стала доступною для людей, стала більш якісною? Ні! Хіба в школах стала якісніша освіта і батьки перестали платити побори? А система освіти стала більш якісною, і батьки перестали платити внески? Ні! - підкреслив Загід Краснов. - Може, дороги стали краще? Я їхав з Дніпра до Києва - це не дорога, це пральна дошка. Можливо, десь дороги стали кращими, але і при Януковичі теж багато доріг будувалося, але це не означає, що він був хорошим президентом".