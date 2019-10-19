Страшилка от Пристайко, свержение Путина близко, гимн РФ для выносливых – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 18 октября – или мир любой ценой, или дорогая война. Пристайко предложил урезать пенсии и зарплаты – и отдать их на нужды армии. Мол, это – альтернатива формуле Штайнмайера. Может, это просто страшилка? Шаман Саша таки пойдет на Кремль. Снимать Путина с трона. В Саудовской Аравии специфически исполнили гимн РФ – слушать только выносливым.

Также в выпуске:

Кровь на передовой.

Пуля вражеского снайпера убила 36-летнюю Ярославу Никоненко. А в Минске выдвинули жесткие условия России. Украина не прощает своих убитых братьев и сестер.

Киллеры-пенсионеры в России.

Киллеры-пенсионеры. В российских наемников совершенно слетели крыши. Они нашли убийц донецкого главаря Захарченко. Все киллеры – 70-летние бывшие КГБ-шники. И убили его, пожалуй, массированной атакой палок. Осторожнее надо ходить русским богатырям рядом с пенсионерами. Особенно мимо кафе "Сепар".

Приключения российского пропагандиста в Киеве.

Бывший "кадет" и нынешний рупор Кремля Борис Корчевников погулял по столице. После того, как отдыхал в оккупированном Крыму. Единственное возможное оправдание для пограничников – они его просто не узнали из-за распухшего лица. Может, хоть активисты поймают Борю и привлекут к ответственности за уши, как итальянца Лусварги?

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.