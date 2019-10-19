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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Телеканал новостей 24 Программы Недиванная сотня
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Страшилка от Пристайко, свержение Путина близко, гимн РФ для выносливых – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 73 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 18 октября – или мир любой ценой, или дорогая война. Пристайко предложил урезать пенсии и зарплаты – и отдать их на нужды армии. Мол, это – альтернатива формуле Штайнмайера. Может, это просто страшилка? Шаман Саша таки пойдет на Кремль. Снимать Путина с трона. В Саудовской Аравии специфически исполнили гимн РФ – слушать только выносливым.

      Также в выпуске:

      Кровь на передовой.

      Пуля вражеского снайпера убила 36-летнюю Ярославу Никоненко. А в Минске выдвинули жесткие условия России. Украина не прощает своих убитых братьев и сестер.

      Киллеры-пенсионеры в России.

      Киллеры-пенсионеры. В российских наемников совершенно слетели крыши. Они нашли убийц донецкого главаря Захарченко. Все киллеры – 70-летние бывшие КГБ-шники. И убили его, пожалуй, массированной атакой палок. Осторожнее надо ходить русским богатырям рядом с пенсионерами. Особенно мимо кафе "Сепар".

      Приключения российского пропагандиста в Киеве.

      Бывший "кадет" и нынешний рупор Кремля Борис Корчевников погулял по столице. После того, как отдыхал в оккупированном Крыму. Единственное возможное оправдание для пограничников – они его просто не узнали из-за распухшего лица. Может, хоть активисты поймают Борю и привлекут к ответственности за уши, как итальянца Лусварги?

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.

      blog_ava
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      18 октября
      1620
      Автор: Екатерина Козачинская, Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Владимир Путин Новости России Недиванная сотня
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