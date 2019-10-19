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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Телеканал новин 24 Програми Недиванна сотня
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Страшилка від Пристайка, повалення Путіна близько, гімн РФ для витривалих – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 235 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 18 жовтня – або мир за будь-яку ціну, або дорога війна. Пристайко запропонував урізати пенсії і зарплати – і віддати їх на потреби армії. Мовляв, це – альтернатива формулі Штайнмаєра. Може, це просто страшилка? Шаман Саша таки піде на Кремль. Знімати Путіна з трону. В Саудівській Аравії специфічно виконали гімн РФ – слухати тільки витривалим.

      Також у випуску:

      Кров на передовій.

      Куля ворожого снайпера убила 36-річну Ярославу Ніконенко. А в Мінську висунули жорсткі умови Росії. Україна не прощає своїх убитих братів і сестер.

      Кілери-пенсіонери в Росії.

      Кілери-пенсіонери. У російських найманців геть злетіли дахи. Вони знайшли убивць донецького ватажка Захарченка. Усі кілери – 70-річні колишні КДБ-шники. І вбили його, мабуть, масованою атакою палиць. Обережніше треба ходити русскім богатирям біля пенсіонерів. Особливо повз кафе "Сєпар".

      Пригоди російського пропагандиста у Києві.

      Колишній "кадет" і нинішній рупор Кремля Борис Корчєвніков погуляв столицею. Після того, як відпочивав в окупованому Криму. Єдине можливе виправдання для прикордонників – вони його просто не впізнали через розпухле лице. Може, хоч активісти впіймають Борю і притягнуть до відповідальності за вуха, як італійця Лусваргі?

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      blog_ava
      Іноземних студентів в українських вишах цікавить не навчання, – заступник міністра освіти
      18 жовтня
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      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко, Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Новини України Недиванна сотня Новини Росії Володимир Путін Вадим Пристайко
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