Страшная статистика: сайт Ukrainianpeopleleaks преодолел отметку в 350 тыс. мигрантов
Украина из-за высоких темпов трудовой миграции теряет не только рабочие кадры, но и часть активного населения.
В результате уже в ближайшем будущем страна может превратиться в край пенсионеров. Всего за несколько месяцев существования онлайн-платформа ukrainianpeopleleaks.com зафиксировала 350 тыс. тех, кто выехал из страны, пишет "Обозреватель".
На сайте можно в онлайн-режиме проследить, сколько украинцев покидает страну в поиске лучшей жизни. Авторство идеи платформы ukrainianpeopleleaks.com неизвестно. Название созвучно с громким WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.
Ukrainianpeopleleaks иллюстрирует главное следствие миграции – сокращение населения. Как заявил в прошлом году министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки выезжает около 100 тыс. украинцев. В то же время министр соцполитики Андрей Рева заявил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей трудовых мигрантов).
Онлайн-платформа уже зафиксировала более 357 тыс. мигрантов. Ежеминутно их количество возрастает на 2 лица.
Напомним, ранее "Обозреватель" подробно писал о том, как трудовая миграция вредит Украине.
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