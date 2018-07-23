Страшна статистика: сайт Ukrainianpeopleleaks подолав позначку у 350 тис. мігрантів

Україна через високі темпи трудової міграції втрачає не лише робочі кадри, а й частину активного населення.

В результаті вже в найближчому майбутньому країна може перетворитися на край пенсіонерів. Всього за кілька місяців існування онлайн-платформа ukrainianpeopleleaks.com зафіксувала 350 тис. тих, хто виїхав з країни, пише "Обозреватель".

На сайті можна в онлайн-режимі простежити, скільки українців залишає країну в пошуку кращого життя. Авторство ідеї платформи ukrainianpeopleleaks.com невідоме. Назва співзвучна з гучним WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує таємну інформацію з анонімних джерел.

Ukrainianpeopleleaks ілюструє головний наслідок міграції – скорочення населення. Як заявив у минулому році міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздить близько 100 тис. українців. У той же час міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що в міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн осіб (зокрема дітей заробітчан).

Онлайн-платформа вже зафіксувала понад 357 тис. мігрантів. Щохвилини їхня кількість зростає на 2 особи.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" докладно писав про те, як трудова міграція шкодить Україні.