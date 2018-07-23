16:22
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Страшна статистика: сайт Ukrainianpeopleleaks подолав позначку у 350 тис. мігрантів

385 Читать новость на русском
Мігранти
Мігранти / wz.lviv.ua

Україна через високі темпи трудової міграції втрачає не лише робочі кадри, а й частину активного населення.

В результаті вже в найближчому майбутньому країна може перетворитися на край пенсіонерів. Всього за кілька місяців існування онлайн-платформа ukrainianpeopleleaks.com зафіксувала 350 тис. тих, хто виїхав з країни, пише "Обозреватель".

На сайті можна в онлайн-режимі простежити, скільки українців залишає країну в пошуку кращого життя. Авторство ідеї платформи ukrainianpeopleleaks.com невідоме. Назва співзвучна з гучним WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує таємну інформацію з анонімних джерел.

Ukrainianpeopleleaks ілюструє головний наслідок міграції – скорочення населення. Як заявив у минулому році міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздить близько 100 тис. українців. У той же час міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що в міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн осіб (зокрема дітей заробітчан).

Онлайн-платформа вже зафіксувала понад 357 тис. мігрантів. Щохвилини їхня кількість зростає на 2 особи.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" докладно писав про те, як трудова міграція шкодить Україні.

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
сьогодні, 16:01 Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
2806
Если бы бой Усик–Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
сьогодні, 15:01 Если бы бой Усик–Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными
Ян Валетов 789
Усик заборгував нам бій на українській землі
сьогодні, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1742
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
289
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 728
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Людей вносять у списки на місці, на дільницях — "правильні" зразки бюлетенів, — Крим-SOS
 16 березня 2014 , 14:09
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук