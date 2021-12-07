Таким образом, число погибших достигло 11. Еще 8 человек пострадали. Они все ехали в маршрутке. Водитель грузовика выжил.
Важно В результате ДТП с маршруткой на Черниговщине погибли по меньшей мере 10 человек
Что известно о ДТП
Авария произошла около 07:55 возле села Брусилов. На автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч грузовик влетел в маршрутку, ехавшую по марштруту "Чернигов – Сосница".
Окончательные причины аварии выясняются. На месте происшествия работают следователи, криминалистическая лаборатория, патрульные, спасатели и медики.
Чтобы достать людей из разбитой маршрутки, привлекли 10 спасателей и 3 единицы техники.
ДТП с маршруткой в Днепре
На Новом мосту в Днепре вечером 16 ноября перевернулась маршрутка. В момент аварии в салоне находились пассажиры. Люди, которые проезжали мимо, остановились и стали доставать пассажиров через лобовое стекло, двери.
Один мужчина пострадал, но от госпитализации отказался.
Текст поста ГСЧС:
Черниговская область: спсатели оказывают помощь на месте столкновения грузовика с маршрутным микроавтобусом (обновлено)
7 декабря, около 7:55, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов – Сосница".
По состоянию на 9:30 в результате ДТП ранее погибли 11 человек и 8 человек травмированы.
Для деблокации от ГСЧС привлечены 10 человек и 3 единицы техники.