С военной точки зрения использование химического оружия бессмысленно

Такое мнение относительно использования Россией химического оружия высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом Арестович сказал в эфире телеканала "Рада".

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Арестович заявил, что для использования химического оружия требуется большое количество сложных условий.

"И воздух, и температура... С военной точки зрения его использование бессмысленно", – сказал советник главы ОП.

Это страшное преступление против человечества, которое будет приравнено к бомбардировке Хиросимы,

– отметил Арестович.

Он добавил, что из-за использования такого оружия против России введут санкции, которые сломают оккупантов за двое суток.

"Они на это не пойдут. Скорее всего, это попытка запугать", – резюмировал советник главы ОП.

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