Исторический день

Это фактически первый за 30 лет нашей Независимости реальный союз, который даст свои конкретные результаты!!!

Актуально Помешают ли Украине вступить в НАТО захваченные Россией территории

От этого сотрудничества мы получим ой как немало выгоды.

Главное, что союз основан не на локальной географии, а на общих принципах трех стран.

Польша и Великобритания будут помогать нам оборонять нашу страну, а также укреплять безопасность (за последнее время мы ощутили колоссальную поддержку от Британии в виде противотанкового оружия NLAW и не только, а Польша скоро также начнет поставки вооружения для нас).

Экономическое сотрудничество между странами.

Торговое сотрудничество.

Содействие энергетической безопасности (очевидно, что сейчас это важно, как никогда).

Поддержка Крымской платформы.

Борьба с дезинформацией.



Сотрудничество трех стран будет касаться не только оборонной отрасли / Фото с фейсбука Юрия Мысягина

Друзья не на бумаге

Важно! Просто напомню, что Лондон всего за месяц передал Украине тысячи тонн современного оружия, а еще – продемонстрировал готовность молниеносно применить жесткие санкции против РФ.

Кроме того, между Британией и Украиной предусмотрено четыре проекта на 2,3 миллиарда долларов. Это два корабля, минные тральщики. Также изготовят 8 ракетных катеров, которые уже сейчас стоят на стапелях в Шотландии. А еще – выделили льготный кредит на постройку в Украине 2 военно-морских баз в Черном и в Азовском морях.

Советуем Неожиданность для России: чем альянс Украины, Польши и Великобритании опасен для Кремля

А вот Польша – это наш неизменный союзник и друг, который всегда нас поддерживает на международной арене и протягивает нам руку помощи. Правительство страны уже одобрило поставки для ВСУ мощнейших переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun их местного производства, которые вот-вот прибудут в Украину.

Стоит внимание – что нужно знать о новом союзе Украины, Британии и Польши: смотрите видео