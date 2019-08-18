Страшный пожар уничтожил 15 тысяч домов в Бангладеше: фото, видео

В Бангладеше масштабный пожар разрушил 15 тысяч домов. Из-за этого фактически на улице остается почти 50 тысяч человек.

Произошло это в ночь с 16 на 17 августа в западном районе столицы Мурури.

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Спасателям понадобилось более шести часов, чтобы потушить огонь. Два человека получили ранения.



Пожар в Бангладеше / Фото Getty images



Без крова остались почти 50 тысяч человек / Фото Getty images

О погибших пока не сообщали. На данный момент следователи выясняют причины пожара.

Фото (Getty images) страшного пожара в Бангладеше:

Смотрите видео масштабного пожара в Бангладеше: