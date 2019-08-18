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      Страшный пожар уничтожил 15 тысяч домов в Бангладеше: фото, видео

      139 Читати новину українською
      Страшный пожар в Бангладеше
      Страшный пожар в Бангладеше / Getty images

      В Бангладеше масштабный пожар разрушил 15 тысяч домов. Из-за этого фактически на улице остается почти 50 тысяч человек.

      Произошло это в ночь с 16 на 17 августа в западном районе столицы Мурури.

      Важно! Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": некоторых погибших уже опознали

      Спасателям понадобилось более шести часов, чтобы потушить огонь. Два человека получили ранения.

      пожежа бангладеш
      Пожар в Бангладеше / Фото Getty images

      банглядеш
      Без крова остались почти 50 тысяч человек / Фото Getty images

      О погибших пока не сообщали. На данный момент следователи выясняют причины пожара.

      Фото (Getty images) страшного пожара в Бангладеше:

      Смотрите видео масштабного пожара в Бангладеше:

       

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      Теги: Новости Украины Пожар Бангладеш
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 августа
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