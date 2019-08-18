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      Страшна пожежа знищила 15 тисяч домівок у Бангладеші: фото, відео

      296 Читать новость на русском
      Страшна пожежа у Бангладеші
      Страшна пожежа у Бангладеші / Getty images

      У Бангладеші масштабна пожежа зруйнувала 15 тисяч домівок. Через це фактично на вулиці залишається майже 50 тисяч людей.

      Сталось це в ніч з 16 на 17 серпня у західному районі столиці Мурурі. 

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      За словами правоохоронців, розповсюдженню пожежі посприяло пластикове покриття будівель. Рятувальникам знадобилось понад шість годин, аби загасити вогонь. Двоє людей зазнали поранення.

      пожежа бангладеш
      Пожежа у Бангладеші / Фото Getty images

      банглядеш
      Без домівок залишились майже 50 тисяч людей / Фото Getty images

      Про загиблих наразі не повідомляли. На разі слідчі з'ясовують причини пожежі. 

      Фото (Getty images) страшної пожежі у Бангладеші:

      Дивіться відео масштабної пожежі у Бангладеші:

       

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      Теги: Новини України Бангладеш Пожежа
      Джерело: 24 канал
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