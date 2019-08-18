Страшна пожежа знищила 15 тисяч домівок у Бангладеші: фото, відео
У Бангладеші масштабна пожежа зруйнувала 15 тисяч домівок. Через це фактично на вулиці залишається майже 50 тисяч людей.
Сталось це в ніч з 16 на 17 серпня у західному районі столиці Мурурі.
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За словами правоохоронців, розповсюдженню пожежі посприяло пластикове покриття будівель. Рятувальникам знадобилось понад шість годин, аби загасити вогонь. Двоє людей зазнали поранення.
Пожежа у Бангладеші / Фото Getty images
Без домівок залишились майже 50 тисяч людей / Фото Getty images
Про загиблих наразі не повідомляли. На разі слідчі з'ясовують причини пожежі.
Фото (Getty images) страшної пожежі у Бангладеші:
Дивіться відео масштабної пожежі у Бангладеші:
Джерело: 24 канал
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