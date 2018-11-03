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      Страсти вокруг Новой Каледонии: какова вероятность появления новой страны на карте мира

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      Референдум о независимости проведут 4 ноября жители далекой Новой Каледонии, что является регионом Франции. Эксперты ожидают большой явки, но, говорят, вряд ли хватит голосов за отделение.

      Новая Каледония является форпостом галльской жизни, расположенным в 17 тысячах километров от Парижа. Новая Каледония – это территория Франции в Тихом океане, которая хочет стать независимой.

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      "Что касается меня, я буду голосовать "за", потому что это моя страна, это моя культура, это мое происхождение. Я думаю, это было бы хорошо, если каждый будет голосовать так", – сказала жительница Новой Каледонии.

      4 ноября каледонцы проведут референдум о самоопределении и возможной независимости страны от официального Парижа. Население территории – 275 тысяч, и большинство из них, согласно опросам социологов, проголосуют против независимости.


      Флаг Новой Каледонии

      Каледонцы попытаются отделиться уже не впервые. Десять лет назад на островах уже прошел аналогичный референдум – тогда идея независимости также не набрала достаточно голосов.

      Новая Каледония требует большого брата, и сейчас нашим большим братом является Франция,
      – убежден другой житель Новой Каледонии.

      Заметим, что на независимости настаивает именно коренное население Новой Каледонии. Они считают Францию причиной своего экономического упадка.

      Мы имеем право на самоопределение, мы имеем право быть независимым от европейского государства. Мы должны быть независимыми,
      – считает житель региона Роч Вамитан.

      Местные считают, что если они станут независимыми, то смогут получать прибыль от шахт и выйти из экономического упадка.

      Подобные референдумы в мире не редкость. О создании независимости голосовали в частности в Испании. Но, несмотря на большинство голосов за независимость, Каталония и до сих пор остается частью страны, а инициатор отделения Карлес Пучдемон пошел под суд за попытку разделения страны.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости политики Новости Франции
      Источник: 24 канал
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