Пристрасті навколо Нової Каледонії: яка вірогідність появи нової країни на мапі світу

Референдум за незалежність проведуть 4 листопада мешканці далекої Нової Каледонії, що є регіоном Франції. Експерти очікують велику явку, але, кажуть, навряд чи вистачить голосів за відокремлення.

Нова Каледонія є форпостом галльського життя, розташованого за 17 тисяч кілометрів від Парижа. Нова Каледонія – це територія Франції у Тихому океані, яка хоче стати незалежною.

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"Щодо мене, я буду голосувати "за", бо це моя країна, це моя культура, це моє походження. Я думаю, це було б добре, якщо кожен голосуватиме так", – сказала мешканка Нової Каледонії.

4 листопада каледонці проведуть референдум про самовизначення і можливу незалежність країни від офіційного Парижа. Населення території – 275 тисяч, і більшість з них, згідно з опитуваннями соціологів, проголосують проти незалежності.



Прапор Нової Каледонії

Каледонці спробують відділитися вже не вперше. Десять років тому на островах вже пройшов аналогічний референдум – тоді ідея незалежності також не набрала достатньо голосів.

Нова Каледонія потребує великого брата, і зараз нашим великим братом є Франція,

– переконаний інший житель Нової Каледонії.

Зауважимо, що на незалежності наполягає саме корінне населення Нової Каледонії. Вони вважають Францію причиною свого економічного занепаду.

Ми маємо право на самовизначення, ми маємо право бути незалежним від європейської держави. Ми повинні бути незалежними,

– вважає мешканець регіону Роч Вамітан.

Місцеві вважають, якщо вони стануть незалежними, то зможуть отримувати прибуток від шахт і вийти з економічного занепаду.

Подібні референдуми у світі не рідкість. Щодо утворення незалежності голосували зокрема в Іспанії. Але, попри більшість голосів за незалежність, Каталонія і досі залишається частиною країни, а ініціатора відділення Карлес Пучдемон пішов під суд за спробу розділення країни.