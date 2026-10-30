Стратег Пентагона признался в утечке секретной информации об Украине и Иране

Как сообщает издание Axios со ссылкой на внутренний отчет о результатах расследования, американский офицер дал показания на видеозаписи в ходе внутренних следственных действий.

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Каковы подробности?

Министр обороны Пит Хегсет отстранил генерала из-за вероятного служебного проступка, а в официальном документе ему вменяется несанкционированное разглашение информации представителям СМИ.

В отчете о поведении военного чиновника отдельно указано: "У него возникли трудности с прохождением нескольких проверок на полиграфе".

Следователи выяснили, что утечка закрытой информации началась еще в июне 2025 года, до того как доступ журналистов ведущих СМИ в Пентагон был ограничен.

В дальнейшем генерал поддерживал контакт с репортерами через защищенный мессенджер Signal, а также устраивал личные неформальные встречи.

Встреча в закусочной и удаленные сообщения

Такой эпизод произошел в закусочной Silver Diner в Арлингтоне, штат Вирджиния. Сильвия принес на встречу личные заметки, сделанные во время изучения секретного доклада, и устно пересказал журналисту засекреченные сведения об американской военной помощи Украине.

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Представитель СМИ в то время работал над собственной книгой и как минимум дважды встречался с генералом за пределами ведомства.

В документе следствия подчеркивается, что военный деятель не согласовывал беседы с пресс-службой Пентагона и не пытался проверить допустимость распространения этих фактов.

Американские чиновники также подозревают офицера в умышленном удалении истории переписки в Signal, хотя сам он пытался объяснить отсутствие сообщений технической случайностью.

Кроме того, Сильвия подтвердил следователям, что входил в список из двух десятков чиновников, которые стали источниками материала с критикой руководства оборонного ведомства.

Кадровые чистки в руководстве оборонного ведомства

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее глава Пентагона Пит Хегсет отстранил от должности еще трех человек из числа сотрудников ведомства из-за прошлогодних утечек информации.

Материалы дела против Сильвии, возглавлявшего директорат стратегии, планов и политики Объединенного штаба, официально переданы на рассмотрение в Министерство юстиции США.