Стратег Пентагону зізнався у зливі таємниць про Україну та Іран

Як повідомляє видання Axios із посиланням на внутрішній звіт про результати розслідування, американський офіцер надав свідчення на відеозаписі під час внутрішніх слідчих дій.

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Які подробиці?

Міністр оборони Піт Гегсет усунув генерала через імовірний службовий проступок, а офіційний документ закидає йому несанкціоноване розголошення інформації представникам медіа.

У звіті щодо поведінки військового посадовця окремо вказано: "У нього виникли труднощі з проходженням кількох перевірок на поліграфі".

Слідчі з'ясували, що витік закритих відомостей розпочався ще у червні 2025 року, перед тим як доступ журналістів провідних медіа до Пентагону обмежили.

Надалі генерал підтримував контакт із репортерами через захищений месенджер Signal, а також влаштовував особисті неформальні зустрічі.

Зустріч у закусочній та видалені повідомлення

Один із таких епізодів відбувся у закусочній Silver Diner в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Сільвія приніс на розмову особисті нотатки, зроблені під час вивчення таємної доповіді, та усно переказав журналісту засекречені відомості про американську військову допомогу Україні.

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Представник медіа тоді працював над власною книгою та щонайменше двічі бачився з генералом за межами відомства.

У документі слідства підкреслюється, що військовий діяч не узгоджував розмови з пресслужбою Пентагону і не намагався перевірити допустимість поширення цих фактів.

Американські посадовці також підозрюють офіцера у навмисному видаленні історії листування в Signal, хоча сам він намагався пояснити відсутність повідомлень технічною випадковістю.

Окрім того, Сільвія підтвердив слідчим, що входив до переліку з двох десятків посадовців, які стали джерелами матеріалу з критикою керівництва оборонного відомства.

Кадрові чистки у керівництві оборонного відомства

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше глава Пентагону Піт Гегсет усунув ще трьох співробітників відомства через торішні витоки інформації.

Матеріали справи проти Сільвії, який очолював директорат стратегії, планів і політики Об'єднаного штабу, офіційно передали на розгляд до Міністерства юстиції США.