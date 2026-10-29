"Провалився на поліграфі": Гегсет звільнив топстратега Пентагону через витік даних про війни

Про це повідомляє Fox News із посиланням на посадовця оборонного відомства.

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Що відомо про гучне звільнення?

Матеріали розслідування проти військового вже офіційно передали до Міністерства юстиції США. Офіцера також звинувачують у зустрічах із журналістами за межами будівлі Пентагону після того, як у відомстві посилили правила супроводу преси.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що кадрове рішення ухвалили після всебічного розслідування Управління спеціальних розслідувань Військово-повітряних сил. У своїй публічній заяві речник не назвав прізвища генерала, проте виступив із попередженням.

Наше зобов'язання не було порожньою обіцянкою. Ми обіцяли вас знайти – і ми це зробили– наголосив Шон Парнелл.

Втрата довіри та конфлікти в керівництві

Бретт Сильвія очолював директорат стратегії, планів і політики Об'єднаного штабу J5, який відповідає за розробку військової стратегії та консультування голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

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Водночас посадовець уточнив, що генерал не був ключовим планувальником дій щодо Ірану, оскільки цей напрямок курує Центральне командування США та його очільник адмірал Бред Купер.

Видання The Atlantic зазначає, що Піт Гегсет втратив довіру до тризіркового генерала на тлі його розбіжностей із керівником напряму політики Пентагону Елбріджем Колбі. Сильвія став уже другим очільником J5, звільненим цим міністром, услід за генерал-лейтенантом Джоном Макгі.

Президент Дональд Трамп прокоментував відсторонення офіцера під час спілкування з журналістами, підкресливши серйозність звинувачень.

У нього будуть великі проблеми, довгострокові проблеми– попередив Дональд Трамп.

Масштабні перестановки серед американських генералів

Несподівана відставка відбулася на тлі повідомлень про можливе відновлення військових дій США проти Ірану після проміжних виборів. Бретт Сильвія закінчив Вест-Пойнт у 1994 році, віддав армії понад 30 років, пройшов кампанії в Іраку й Афганістані, дістав бойове поранення, а перед призначенням у грудні командував 101-ю повітряно-десантною дивізією.

Звільнення Сильвії стало черговим епізодом масштабної зміни військового керівництва за каденції Хегсета.

За цей період свої посади втратили або залишили майже два десятки адміралів, генералів та інших високопосадовців армії, зокрема колишній директор Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс.