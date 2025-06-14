Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что Россия опасается повторения операции "Паутина". И вполне вероятно, что когда-то похожие атаки состоятся.

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Нужно внимательно следить за передислокацией

Как отметил Храпчинский, Россия еще до полномасштабного вторжения активно передислоцировала стратегическую авиацию, чтобы пролетать вдоль границ других стран и показывать свое "могущество".

Сейчас нужно внимательнее наблюдать за передислокацией. Это поможет понять, как враг готовится к массированным ракетным ударам.

Россия будет активнее пытаться уберечь имеющиеся самолеты. Ведь это невозобновляемый ресурс. Враг попытается искать решения по самолетам Ту-22М3 и Ту-160. Этим они сейчас и занимаются,

– отметил Храпчинский.

Ту-22М3 являются носителями ракет Х-22 и Х-32, которые сложны для перехвата. Украинские Ту-160, которые получила Россия в 1999 году, имеют два револьверных блока, где можно разместить по 6 ракет. Российская комплектация Ту-160 предусматривала 1 револьверный блок для ракет и 1 отсек для бомб. Ту-95МС сейчас, вероятно, могут нести не более 4 ракет.