А для этого нужно "запускать" экономику страны. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время обращения 25 марта.
Внимание Ермак назвал конкретные вещи, нужные Украине, чтобы выстоять против России
Стратегически Украина уже победила агрессора. И сейчас мы должны работать, чтобы максимально приближать нашу победу. Каждый на своем месте. Мы должны обеспечить надежный тыл для нашей армии,
– отметил Шмыгаль.
И объяснил, что для этого экономика должна работать. В частности, должна быть посевная. Должны открываться магазины, запускаться заводы.
Смотреть видеообращение Дениса Шмыгаля: