А для цього потрібно "запускати" економіку країни. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час звернення 25 березня.

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Стратегічно Україна вже перемогла агресора.І зараз ми маємо працювати, аби максимально наближати нашу перемогу. Кожен на своєму місці. Ми маємо забезпечити надійний тил для нашої армії,

– зазначив Шмигаль.

Та пояснив, що для цього економіка має працювати. Зокрема, має бути посівна. Мають відкриватись магазини, запускатись заводи.

Дивитись відеозвернення Дениса Шмигаля: