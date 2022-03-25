Про це у своїй промові перед Атлантичною радою США говорив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента. Він наголосив, що мовиться про дуже конкретні речі.

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Найпростіше – Україні потрібен час

Єрмак наголосив, що у війні дуже важливо встигнути, мати час. При чому – що більше, то краще. Тож закликав дати його Україні. Також необхідний і обмін розвідувальною інформацією у режимі реального часу. Адже чітка й повна картина ворожих дій є вкрай важливою для нашої оборони.

Потрібне важке озброєння

За словами посадовця, два чинники наближають Україну до перемоги. Перший – це наша стійкість і мужність. Другий має багато назв – Javelin, Stinger, Mark-19 тощо. "Але стрілецька й переносна зброя, якою б сучасною вона не була, має обмежену ефективність", – зазначив він.

Без повноцінного ленд-лізу, без важкого озброєння – далекобійної артилерії, систем залпового вогню тощо – оборонна війна проти Росії перетвориться на партизанську,

– наголосив Єрмак.

Такий сценарій стане ймовірним просто через чисельність ворожих мобілізаційних резервів, пояснив глава ОП. Все це посилює ризики гуманітарної катастрофи й гарантовано збільшить потік біженців. Тож дуже важливо уникнути такого варіанту розвитку подій.

Варіанти щодо закриття неба

Усі варіанти щодо закриття неба, переконаний очільник ОП, залежать насамперед від політичної волі сторін. Базовий варіант – передати винищувачі й далекобійні системи ППО радянського та російського виробництва.

Довідка. Відповідні запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія та Греція. "Вони могли б передати їх нам, а США – посилити їхній захист, надавши заміну", – пояснив Єрмак.

Єрмак пояснив, що тимчасове розміщення систем Patriot та місій повітряної поліції захистило б ці країни від недружніх дій та провокацій з боку Росії через передачу нам озброєння.

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