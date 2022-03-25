Таку думку сьогодні висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю грузинським журналістам.

Читайте також: Єрмак сподівається, що Ізраїль стане одним з гарантів безпеки України

За його словами, гарантами безпеки України мають бути постійні члени Організації Об'єднаних Націй.

Ми б додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль. Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії,

– зауважив Єрмак.

Керівник Офісу Президента запевнив, що Україна зацікавлена, щоб до нової системи безпеки долучалися й сусідні країни. Він також наголосив, що це мають бути конкретні працюючі гарантії, оскільки Україна вже має негативний досвід Будапештського меморандуму, який більше точно не хоче повторити.

Вас це може зацікавити – Спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви зустрілись із Зеленським: дивіться відео