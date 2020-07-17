Заключение стратегического соглашения между ПАО "Центрэнерго" и ДТЭК невозможно без решения ключевых вопросов, среди которых справедливое ценообразование и привлечение дополнительных оборотных средств.

Об этом сообщили в ОАО "Центрэнерго". Краткосрочный контракт между ПАО "Центрэнерго" и компанией ДТЭК на поставку угля начал действовать 10 июля. Но заключение нового стратегического соглашения требует решения ключевых вопросов.

"Прежде всего, так называемая формула "Роттердам плюс" – это категорически неприемлемая модель ценообразования с точки зрения государственных интересов и экономики. Признавая возможность приравнивания цены украинского угля к импортному биржевому паритету, ПАО "Центрэнерго" одновременно настаивает: коэффициент "плюс" должен учитывать реальные транспортные расходы от украинской шахты до украинской ТЭС, а не включать в себя виртуальный фрахт из Нидерландов", – отмечается в пресс-релизе.

Вторым весомым вопросом для Центрэнерго является привлечение дополнительных оборотных средств. На сегодня стоимость производства электроэнергии из украинского угля превышает рыночную стоимость на электроэнергию. Из-за этого возникает финансовый дефицит, "Центрэнерго" рассчитывает покрыть путем открытия кредитной линии в государственных банках.

Сейчас по оперативному контракту между ОАО "Центрэнерго" и ДТЭК идет отработка экономических и технических параметров. После анализа которых и будет разработан новый стратегический контракт. В то же время, без решения ключевых вопросов – справедливой объективной формулы ценообразования, открытия кредитной линии для получения оборотных средств и отмены двойных стандартов – ПАО "Центрэнерго" не сможет двигаться в этом направлении,

– подчеркивают в компании.

Напомним, Центрэнерго является единственным потребителем угольной продукции государственных украинских шахт. В состав компании входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС.