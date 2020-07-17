Укладання стратегічної угоди між ПАТ "Центренерго" та ДТЕК неможливе без розв'язання ключових питань, серед яких справедливе ціноутворення та залучення додаткових обігових коштів.

Про це повідомили у ПАТ "Центренерго". Короткостроковий контракт між ПАТ "Центренерго" та компанією ДТЕК на постачання вугілля почав діяти 10 липня. Але укладання нової стратегічної угоди потребує розв'язання ключових питань.

"Насамперед, так звана формула "Роттердам плюс" – це категорично неприйнятна модель ціноутворення з точки зору державних інтересів та економіки. Визнаючи можливість прирівнювання ціни українського вугілля до імпортного біржового паритету, ПАТ "Центренерго" водночас наполягає: коефіцієнт "плюс" має враховувати реальні транспортні витрати від української шахти до української ТЕС, а не включати в себе віртуальний фрахт із Нідерландів", – відзначається у пресрелізі.

Другим вагомим питанням для Центренерго є залучення додаткових обігових коштів. На сьогодні вартість виробництва електроенергії з українського вугілля перевищує ринкову вартість на електроенергію. Через це виникає фінансовий дефіцит, який "Центренерго" розраховує покрити шляхом відкриття кредитної лінії у державних банках.

Наразі за оперативним контрактом між ПАТ "Центренерго" і ДТЕК іде відпрацювання економічних і технічних параметрів. Після аналізу яких і буде розроблений новий стратегічний контракт. Водночас, без вирішення ключових питань – справедливої об’єктивної формули ціноутворення, відкриття кредитної лінії для отримання обігових коштів та скасування подвійних стандартів – ПАТ "Центренерго" не зможе рухатися в цьому напрямку,

– підкреслюють у компанії.

Нагадаємо, Центренерго є єдиним споживачем вугільної продукції державних українських шахт. До складу компанії входять Трипільська, Вуглегірська та Зміївська ТЕС.