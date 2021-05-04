Бывший премьер-министр Израиля Голда Меир благодаря своей гениальной стратегии выиграла войну с арабами, которая длилась много лет. Израильский конфликт очень похож на войну на Донбассе.

"Мы хотим жить. Враги хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много места для компромисса" – эту цитату бывшей премьер-министра Израиля Голды Меир, украинские политики в последние недели затерли просто до дыр.

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Некоторые даже умудрились приписать ее себе. Но дальше высказываний дело не идет.

Проблема украинской политики

Проблема украинского политикума заключается не только в политиках, а и в избирателях. Я всегда это говорил и не устану повторять. Ведь в нашей стране популярный политик тот, который искуснее всех использует такой инструмент как популизм.

Избиратель любит слушать приятные, но обманчивые речи. Так происходит и сейчас в вопросе окончания войны на Донбассе. Целый ряд политиков вдруг начал муссировать цитату Голды Меир об отсутствии места для компромисса в переговорах с врагом.

Мол, если мы хотим победы, то пора её одержать. Избирателю этот нарратив нравится. Но мало кто задумывается, можем ли мы это сделать сейчас, а тем более по примеру Израиля.

Кто такая Голда Меир

Голда Меир, киевлянка, которую родители вывезли в Израиль, в 1969 году успешно заняла пост премьер-министра. Причем в не самые лучшие для Израиля времена, поскольку больше 20 лет страна находилась в постоянной войне с арабскими соседями.

Хотя подвижки уже были, за 2 года до её назначения в ходе Шестидневной войны израильская армия захватила:

Синайский полуостров;

Голанские высоты;

западный берег реки Иордан;

Сектор Газа.

Вся эта территория стала своеобразной буферной зоной между Израилем и Сирией и Египтом. Именно после этих событий Совет безопасности ООН, да и Запад в целом, пытались помочь в установлении окончательного мира между враждующими сторонами.

Мирно договориться не удалось

Эта попытка провалилась и в 1973 году на спорных территориях снова вспыхнул конфликт. 6 октября 1973 года началась война Судного дня. Именно в тех условиях и прозвучала знаменитая фраза "Мы хотим жить, враги хотят видеть нас мертвыми".

Сейчас вы поймете, применима ли она к современной ситуации в Украине, как об этом кричат наши политики. Та война, которая длилась меньше 3 недель, наконец позволила Израилю прекратить 6-летнюю тяжелую, как ее называли, "войну на истощение".



Война на Донбассе продолжается уже 7 лет / Фото с фейсбука ВСУ

Ровно такую же, какая идет на нашем Донбассе. Тогда, в первые дни Израиль нес большие потери и тогдашнего премьера Голду Меир сильно за это критиковали. Говорили даже о том, что в то время Израиль оказался перед угрозой полного уничтожения.

Правительство Меир вроде би проигнорировало наступающую угрозу и предупреждения разведки, а также из-за того, что Меир не объявила вовремя мобилизацию. Как бы там ни было, в итоге Израиль одержал победу именно благодаря политике Голды Меир.

Как я уже говорил, с 1967 года Израиль находился в состоянии необъявленной войны с арабскими странами. Такой же точно, как между Россией и Украиной.

Что общего между войной в Израиле и Украине

Израиль полностью зависел от поддержки стран Запада. Они заставляли израильское правительство не вести широкомасштабной войны с арабами и пытаться договорится.

Переводя на современную ситуацию в Украине – у Израиля были свои "Минские соглашения", которые они отвергали. Такая ситуация была невыгодна Израилю. Маленькая страна не могла себе позволить годами вбухивать миллионы в армию.

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Также Израиль не мог при малейшей угрозе проводить дорогостоящую мобилизацию. Тем временем арабы наносили точечные, но постоянные удары по стране. В 1973 арабы снова атаковали Израиль.

Хитрая ложь Голды Меир

Голда Меир обратилась к народу и заявила, что страна готова к отражению атаки. Но это была ложь – страна не была готовой. Несмотря на заявления разведки, мобилизацию так и не провели.

Здесь сыграла роль усталость, ведь арабы уже не раз проводили подготовку к наступлению, но в последний момент отступали. Это была тактика доведения до изнеможения. Каждый раз Израиль был вынужден проводить мобилизацию.

Кстати, в этом моменте я с украинскими политиками согласен – Россия со своим бряцаньем оружием на границе Украины ведет себя ровно так же, как и арабы на границе Израиля.

Каждый раз мы вынуждены тратить больше денег на оборонку. Ни мы, ни тогдашние израильтяне не могли пойти в наступление первыми. И нас, и их сдерживал и сдерживает Запад. И мы сегодня, и Израиль тогда должны проявлять "миролюбие" и продолжать пытаться решить конфликт именно дипломатией с теми, кому решение не нужно.

Гениальная стратегия Меир

Единственный формат, при котором Израиль мог в тех условиях разгромить арабов – это и было нападение самих арабских войск со всех сторон. В этом была гениальность Голды Меир.



Война Судного дня началась 6 октября 1973 года / Фото из архива Израиля

Ведь в случае предварительной мобилизации, скрыть это было бы невозможно и арабы могли снова обмануть и не начать войну, или же спихнуть вину за начало новой войны на израильтян, что сегодня активно делает Кремль в отношении Украины.

Тогда израильские враги, как и сегодняшние Украины, имели в разы больше военной мощи и техники, которая поставлялась Советским союзом. Первые дни войны были действительно разгромными для Израиля. Страна просто не была готова.

Контрнаступление Израиля

Позже оказалось, что кризисы первых дней носили тактический характер. Израиль сохранял контроль над ситуацией и уверенно проводил мобилизацию. Спустя 5 дней войны, Израиль начал стратегическое контрнаступление.

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Иначе ни ООН, ни Запад не позволили бы Израилю разгромить арабские армии и продвинуться вперед. Всех ослепили радостные вопли арабов о победе и панические заявления, что Израиль под угрозой, что позволило армии действовать масштабнее.

Именно Голда Меир проявила настоящий военно-политический талант. Она заставила не только врага, но и весь мир поверить, что иного выхода, кроме как наступать и уничтожать врага, у Израиля просто не было.

Последствия войны в Израиле

Отсюда и знаменитая цитата: "Это оставляет не слишком много места для компромисса". В результате Египет и Иордания через несколько лет заключили мирные договора с Израилем, признали расширение границ, и антиизраильский фронт оказался разорван.

Угроза была минимизирована. Тогда полегло почти 3 тысячи израильских солдат. Но сколько жизней спасла в результате мудрая политика Меир? Да и страну в целом.

Что делать Украине дальше

Теперь вернемся к нашим политикам, которые так часто цитируют Голду Меир, примеряя на себя роль великих стратегов и призывая действовать также решительно. Да, ситуации у нас с Израилем 1973 года действительно схожи.

Готова ли Украина сегодня не прислушиваться к Западу и пойти открытой войной против России? Готовы ли мы положить жизни лучших сынов и дочерей Украины ради возможной победы?

Даже если победим сегодня, без поддержки Запада мы не сможем удержать победу и страну завтра. Именно на это Кремль и рассчитывает. Враг Украины точит зубы не на наши территории, а на уничтожение нашей государственности и идентичности как таковой.