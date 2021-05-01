"Погремели оружием и стихли": угроза нападения Путина на Украину не исчезла
С тех пор, как Кремль заявил о намерении отвести свои войска от украинской границы прошла неделя. Впрочем, масштабного отвода, как и предсказывали военные эксперты, не произошло.
Источник:24 канал
Россия начала процесс передислокации армии только с территории оккупированного Крыма, а вот на восточной границе Украины – вблизи российской Воронежской области – это пока не слишком заметно. С одной стороны, оно и не удивительно, ведь часть войск и раньше там были.
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По словам экспертов, когда они сидели в пунктах постоянной дислокации, мы их вообще не видели.
Когда их подняли по тревоге, они вышли в районы сосредоточения, а кое-кто пошел потом на полигон для проведения тактических и тактико-специальных учений, тогда мы увидели эту массу войск,
– отметил военный эксперт Олег Жданов.
Войска перебросили в Крым
Впрочем, по наблюдениям украинской и американской разведки, русские воспользовались ситуацией и перебросили в Крым, как минимум, 2 полки воздушно-десантных войск из состава той самой псковской десантной дивизии, которая принимала участие в войне против Украины.
"Мы до сих пор не видели признаков вывода из Крыма 76-й десантной дивизии. Сейчас она продолжает находиться в Крыму, судя по всему. Ни одного обратного эшелона мы не видели", – рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Возможно ли нападение из Крыма
В контексте этих данных разведки, совершенно очевидно, почему на днях президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область, в админграницу с оккупированным Крымом. Ведь активность врага на полуострове давала основания остерегаться прежде всего нападения русских с юга.
Зеленский посетил Херсонскую область / Фото Офиса Президента
"Поездка Зеленского может быть связана с тем, чтобы наращивать усилия как раз по противодействию десантам противника – воздушным, морским", – подчеркнул заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.
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Угроза нападения Путина не исчезла
Дать покой Украине в России не собираются. Видимо, оценив ситуацию, Кремль несколько замедлил наступление. В итоге нескольких своих целей Путин все же достиг:
- проверил военную выучку русского войска;
- приумножил количество техники и живой силы на границах с Украиной;
- к тому же, заложил основы для попыток дальнейшего запугивания Запада.
"Погремели оружием и немного стихли, а в дальнейшем это будет использоваться на геополитическом уровне. Сейчас там как раз планируется саммит с участием Российской Федерации. Кстати, уже господин Лавров напомнил Европе о радиоактивном пепле. Если Европа хочет, то Россия начнет нацеливать свои ракеты на европейские города", – рассказал военный эксперт.
Путин взялся за Беларусь
В то же время Кремль, как хищник с опытом, решил переключиться на более легкую добычу – Беларусь. Как ни парадоксально, но именно решительное непризнание миром самопровозглашенного президента Александра Лукашенко придало Путину возможностей манипулирования одиозным диктатором.
Запад расшатал ситуацию с выборами, тем самым сделал Лукашенко нелегитимным. Они его оттолкнули и фактически толкнули в объятия Путина,
– пояснил Жданов.
К чему готовиться Украине
Окончательный аншлюс в виде слияния Беларуси и России под видом расширения так называемого Союзного государства отныне вполне реальный сценарий в короткой перспективе. И этот вариант, накануне сентябрьских выборов в Госдуму РФ – безопаснее и проще для Кремля.
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Параллельно Россия будет наращивать свой военный потенциал на границах с Украиной в преддверии запланированных на август совместных российско-белорусских учений "Запад – 2021". Поэтому, это временное затишье, Украине следует использовать как можно лучше, для подготовки к возможной эскалации военного противостояния уже осенью 2021 года.
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