Відколи Кремль заявив про намір відвести свої війська від українського кордону минув тиждень. Утім масштабного відведення, як і передбачали військові експерти, не відбулося.

Росія почала процес передислокації армії лише з території окупованого Криму, а от на східному кордоні України – поблизу російської воронезької області – це поки не надто помітно. З одного боку, воно й не дивно, адже частина військ і раніше там були.

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За словами експертів, коли вони сиділи по пунктах постійної дислокації, ми їх взагалі не бачили.

Коли їх підняли по тривозі, вони вийшли в райони зосередження, а дехто пішов потім на полігон для проведення тактичних і тактико-спеціальних навчань, тоді ми побачили цю масу військ,

– зазначив військовий експерт Олег Жданов.

Війська перекинули до Криму

Утім, за спостереженнями української та американської розвідки, росіяни скористалися ситуацією й перекинули до Криму, як мінімум, 2 полки повітряно-десантних військ зі складу тієї самої псковської десантної дивізії, яка вже брала участь у війні проти України.

"Ми досі не бачили ознак виведення з Криму 76-ї десантної дивізії. Зараз вона продовжує перебувати в Криму, судячи з усього. Жодного зворотного ешелону ми не бачили", – розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Чи можливий напад із Криму

У контексті цих даних розвідки, цілком очевидно, чому днями президент Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою на Херсонщину, до адмінмежі з окупованим Кримом. Адже активність ворога на півострові давала підстави остерігатися насамперед нападу росіян із півдня.



Зеленський відвідав Херсонщину / Фото Офісу Президента

"Поїздка Зеленського може бути пов'язана з тим, щоби нарощувати зусилля якраз із протидії десантам противника – повітряним, морським", – наголосив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

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Загроза нападу Путіна не зникла

Давати спокій Україні у Росії не збираються. Вочевидь, оцінивши ситуацію, Кремль дещо стишив наступ. У підсумку, кількох своїх цілей Путін усе ж досяг:

перевірив військовий вишкіл російського війська;

примножив кількість техніки та живої сили на кордонах з Україною;

до того ж заклав підвалини для спроб подальшого залякування Заходу.

"Погриміли зброєю і трішки стихли, а надалі це буде використовуватися на геополітичному рівні. Зараз там якраз планується саміт за участі Російської Федерації. До речі, вже пан Лавров нагадав Європі про радіоактивний попіл. Якщо Європа хоче, то Росія почне націлювати власні ракети на європейські міста", – розповів військовий експерт.

Путін взявся за Білорусь

Водночас Кремль, як хижак із досвідом, вирішив перемкнутися на легшу здобич – Білорусь. Як не парадоксально, але саме рішуче невизнання світом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка додало Путіну можливостей маніпулювання одіозним диктатором.

Захід розхитав ситуацію з виборами, тим самим зробив Лукашенка нелегітимним. Вони його відштовхнули й фактично штовхнули в обійми Путіна,

– пояснив Жданов.

До чого готуватись Україні

Остаточний аншлюс у вигляді злиття Білорусі й Росії під виглядом розширення так званої Союзної держави відтепер цілком реальний сценарій у короткій перспективі. І цей варіант напередодні вересневих виборів до Держдуми РФ – безпечніший і простіший для Кремля.

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Паралельно Росія буде нарощувати свій військовий потенціал на кордонах з Україною напередодні запланованих на серпень спільних російсько-білоруських навчань "Захід – 2021". Відтак це тимчасове затишшя Україні варто використати якнайкраще для підготовки до можливої ескалації воєнного протистояння вже восени 2021 року.