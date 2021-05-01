Еще недавно в Госдепе США не исключали предоставления Украине нового пакета военной помощи. Однако советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что этот вопрос пока не обсуждается.

По словам Джейка Салливана, в Белом доме пока не обсуждают предоставление Украине экстренного пакета военной помощи на фоне обострения конфликта с Россией.

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В то же время, как сказал советник президента США по национальной безопасности, сотрудничество между Штатами и Украиной продолжается.

Как я сказал, наши отношения в сфере безопасности продолжаются. Вопрос о том, чтобы сделать что-то, что выбивается из этого ритма, не обсуждается,

– заявил советник Байдена.

В то же время Салливан отметил, что США "готовы предоставить Украине определенное материальное обеспечение" в рамках диалога между Вашингтоном и Киевом.

Реакция на отвод войск России от границ Украины

Советник американского президента назвал решение России об отводе своих войск от украинской границы "конструктивным шагом".

Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои привычные базы. Это конструктивный шаг,

– сказал он.

Заметим, что в марте 2021 года Россия начала активно стягивать свои войска и оружие к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым. Впоследствии в России заявили, что с 23 апреля начнут отводить войска от Украины в пункты постоянной дислокации.

В то же время международные расследователи сообщили, что техника 41 армии России останется возле украинской границы.