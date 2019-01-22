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      Стратегия "Укрлендфарминг" – повышение урожайности и мировое лидерство в производстве яиц

      17 Читати новину українською
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Повышение урожайности с каждого гектара земли на 8-10%, а также восстановление позиции крупнейшего в мире поставщика яиц.

      Олег Бахматюк, владелец Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) – одного из крупнейших в Европе холдингов, заявляет о планах развития компании в ближайшие годы.

      Группа компаний "Укрлендфарминг" в 2018 году начала трансформацию бизнеса, децентрализацию структуры и совершенствование его цикла. Несмотря на отсутствие кредитования и кризис прошлых лет, один из европейских лидеров аграрного рынка по итогам года может говорить о росте.

      Об этом заявил СЕО и владелец Группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк: "Мы продолжаем процессы по трансформации бизнеса. Стратегия неизменна – удержать позицию лидера рынка, эффективно хозяйствовать и получить выше на 8-10% урожая зерна с каждого гектара земли. Также – расширять рынки сбыта для яиц и восстановить лидерские позиции мирового поставщика яиц".

      Среди приоритетных путей развития в ближайшие годы Группа компаний видит завершения начатой ​​ранее трансформации бизнеса и процесс децентрализации. Также Олег Бахматюк заявил о планах увеличения пропускной способности элеваторов для улучшения логистических возможностей транспортировки зерна по Украине и большего использования возможностей, которые дает точное земледелие. И по мнению Олега Бахматюка, планирование развития отрасли должно происходить не только на уровне области, но и на уровне государства: "Мы осознаем необходимость стратегического развития и планирования не только на уровне агро-холдинга, но и на уровне государства. Ежегодный прирост урожая по агро отрасли в целом – 10%, соответственно, ежегодно увеличивается нагрузка на инфраструктуру – хранение, обработка и транспортировка зерна. Необходимо взаимодействие бизнеса и государства, чтобы совместно разработать наилучшую стратегию развития агро отрасли и использовать потенциал с максимальной бережливостью к природным ресурсам и пользой для людей".

      Группа компаний "Укрлендфарминг" – один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющей крупнейшим в Украине банком черноземов. Предприятия Группы компаний работают в 600 населенных пунктах Украины и является одним из крупнейших налогоплательщиков, а агрохолдинг "Авангард", которым владеет "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших в мире производителей куриных яиц.

      Теги: Новости Украины Агро 24 Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
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