17:49
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Стратегія "Укрлендфармінг" – підвищення врожайності і світове лідерство у виробництві яєць

      53 Читать новость на русском
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Підвищення врожайності з кожного гектара землі на 8-10%, а також відновлення позиції найбільшого в світі постачальника яєць.

      Олег Бахматюк, власник Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) – одного з найбільших в Європі агрохолдингів, заявляє про плани розвитку компанії в найближчі роки.

      Група компаній "Укрлендфармінг" в 2018 році розпочала трансформацію бізнесу, децентралізацію структури виробництва і вдосконалення його циклу. Не зважаючи на відсутність кредитування і кризу минулих років, один з європейських лідерів аграрного ринку за підсумками року може говорити про зростання.

      Про це заявив СЕО та власник Групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк: "Ми продовжуємо процеси із трансформації бізнесу. Стратегія незмінна – утримати позицію лідера ринку, ефективно господарювати і отримати вищі на 8-10% урожаї зерна з кожного гектара землі. Також – розширювати ринки збуту для яєць і відновити лідерські позиції світового постачальника яєць".

      Серед пріоритетних шляхів розвитку в найближчі роки Група компаній бачить завершення розпочатої раніше трансформації бізнесу і процес децентралізації. Також Олег Бахматюк заявив про плани збільшення пропускної здатності елеваторів для покращення логістичних можливостей транспортування зерна по Україні та більшого використання можливостей, які дає точне землеробство. Та на думку Олега Бахматюка, планування розвитку галузі має відбуватись не тільки на рівні галузі, а й на рівні держави: "Ми усвідомлюємо необхідність стратегічного розвитку і планування не тільки на рівні агро-холдингу, а й на рівні держави. Щорічний приріст урожаю по агро галузі в цілому – 10%, відповідно, щороку збільшується навантаження інфраструктуру – зберігання, обробка і транспортування зерна. Необхідна взаємодія бізнесу і держави, щоб спільно розробити найкращу стратегію розвитку агро галузі і використати потенціал із максимальною ощадливістю до природніх ресурсів і користю для людей".

      Група компаній "Укрлендфармінг" – один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. Підприємства Групи компаній працюють в 600 населених пунктах України і є одними з найбільших платників податків, а агрохолдинг "Авангард", яким володіє "Укрлендфармінг" є одним з найбільших у світі виробників курячих яєць.

      Теги: Новини України Олег Бахматюк Ukrlandfarming Агро 24
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 17:33 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      5764
      Еміліано Сала: авіакатастрофа футболіста, яким цікавилося "Динамо"
      сьогодні , 17:23 Еміліано Сала: авіакатастрофа футболіста, яким цікавилося "Динамо"
      255
      "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      сьогодні , 17:05 "Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской…": неспішне перейменування вулиць в Києві
      Наталія Лебідь 235
      Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      сьогодні , 16:30 Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників
      Тетяна Острікова 241
      Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах
      сьогодні , 16:03 Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах
      Світлана Попова 596
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук