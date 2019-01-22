Стратегія "Укрлендфармінг" – підвищення врожайності і світове лідерство у виробництві яєць

Підвищення врожайності з кожного гектара землі на 8-10%, а також відновлення позиції найбільшого в світі постачальника яєць.

Олег Бахматюк, власник Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) – одного з найбільших в Європі агрохолдингів, заявляє про плани розвитку компанії в найближчі роки.



Група компаній "Укрлендфармінг" в 2018 році розпочала трансформацію бізнесу, децентралізацію структури виробництва і вдосконалення його циклу. Не зважаючи на відсутність кредитування і кризу минулих років, один з європейських лідерів аграрного ринку за підсумками року може говорити про зростання.



Про це заявив СЕО та власник Групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк: "Ми продовжуємо процеси із трансформації бізнесу. Стратегія незмінна – утримати позицію лідера ринку, ефективно господарювати і отримати вищі на 8-10% урожаї зерна з кожного гектара землі. Також – розширювати ринки збуту для яєць і відновити лідерські позиції світового постачальника яєць".



Серед пріоритетних шляхів розвитку в найближчі роки Група компаній бачить завершення розпочатої раніше трансформації бізнесу і процес децентралізації. Також Олег Бахматюк заявив про плани збільшення пропускної здатності елеваторів для покращення логістичних можливостей транспортування зерна по Україні та більшого використання можливостей, які дає точне землеробство. Та на думку Олега Бахматюка, планування розвитку галузі має відбуватись не тільки на рівні галузі, а й на рівні держави: "Ми усвідомлюємо необхідність стратегічного розвитку і планування не тільки на рівні агро-холдингу, а й на рівні держави. Щорічний приріст урожаю по агро галузі в цілому – 10%, відповідно, щороку збільшується навантаження інфраструктуру – зберігання, обробка і транспортування зерна. Необхідна взаємодія бізнесу і держави, щоб спільно розробити найкращу стратегію розвитку агро галузі і використати потенціал із максимальною ощадливістю до природніх ресурсів і користю для людей".



Група компаній "Укрлендфармінг" – один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. Підприємства Групи компаній працюють в 600 населених пунктах України і є одними з найбільших платників податків, а агрохолдинг "Авангард", яким володіє "Укрлендфармінг" є одним з найбільших у світі виробників курячих яєць.