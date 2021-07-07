Создать и охранять парк
Межреченский парк на Сиверщине – один из крупнейших региональных ландшафтных парков Украины и природно-заповедных объектов Европы. Полвека назад из этих земель выселили несколько десятков сел, расчищая территорию под военные полигоны.
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Андрей Сагайдак занимается "Межреченским" более 15 лет, а еще его знают как главного экскурсовода. В 2002 году по его инициативе здесь был создан региональный ландшафтный парк "Межреченский" площадью 102 тысячи гектаров. В него вошли земли Козелецкого и Черниговского районов с более чем десятком объектов природно-заповедного фонда.
Андрей Сагайдак / Фото Никиты Завилинского
От заповедника региональный ландшафтный парк отличается тем, что имеет другой природоохранный статус: здесь можно не только собирать грибы и ягоды, но и вести хозяйственную деятельность. На территории также есть и историко-культурные памятники, в частности церкви XIX века.
Больше о парке "Межреченский" и Андрее Сагайдаке: видео Ukraїner
Защитники "Тузловских лиманов"
В Украине наименьшее количество заповедных земель среди стран Европы. И даже на территориях национальных парков и заповедников происходит незаконный вылов рыбы, браконьерство и разорение земель. Команда Национального парка "Тузловские лиманы" с 2015 года взялась за борьбу с последствиями халатного отношения к природе. Теперь здесь создают специальные искусственные острова для птиц, маршруты для туристов и остановки для наблюдения за животными.
Защитникам парка "Тузловские лиманы" за несколько лет удалось привлечь сотни волонтеров, начать восстанавливать озеро Сасык и привлечь к ответственности обидчиков природы. Ежедневно они имеют дело с браконьерами, фермерами и предпринимателями, падкими до земель, и жителями "Тузловские лиманы".
Больше о парке "Тузловские лиманы" и его защитниках: видео Ukraїner
Надежда для "Меотиды"
"Меотида" – уникальный природный парк Приазовья с более 60 памятниками археологии и культуры, фрагментами традиционной застройки украинцев, греков и донских казаков. С 2014 года на территории парка начались боевые действия. Как следствие – часть "Меотиды" оказалась на территории, временно оккупированной российскими войсками.
Несмотря на это команде парка удалось привлечь волонтеров и активистов, чтобы вместе сохранить естественный ресурс и спасти сеть живописных проток, устьев, озер и лиманов, которые никогда не использовались для сельского хозяйства. Надежда Долгова – тогда первая заместитель директора "Меотиды" – возглавила борьбу за существование и функционирование парка, территория которого разделилась фронтом.
О "Меотиде" и ее Надежде: видео Ukraїner
Из охотника в охранника природы
Ежегодно в Украине регистрируют сотни случаев браконьерства, впрочем, в основном эти судебные дела не заканчиваются приговорами. Между тем среди украинцев есть зоозащитники, которые прибегают к смелым шагам, чтобы остановить беспощадное уничтожение дикой природы, и создают очаги гуманного отношения к животным.
Центр реабилитации и реинтродукции диких животных при Галицком национальном природном парке появился благодаря бывшему охотнику Владимиру Бучко, который превратился из истребителя природы в ее защитника, и утверждает, что это нормальная эволюция каждого человека. Он создал центр, где звери, пострадавшие от человеческой жестокости, получают надежду на освобождение или достойные условия содержания в приюте.
Больше о Центре реабилитации диких животных: видео Ukraїner
Восстанавливать экосистему Беремицкого
Природоохранный объект Беремицкое был основан на Сиверщине в 2015 году. На его создание местных активистов во главе с Антоном Нелипом вдохновила идеология фонда Rewilding Europe: "ревайлдинг".
Низкая плотность населения и деградация земель, в частности вследствие интенсивных мелиоративных работ, а также природные особенности региона стали благоприятными условиями для ревайлдинга именно вблизи села Беремицкое. Здесь обитает много краснокнижных животных и птиц. На 500 гектарах лесостепи основатели парка восстанавливают природу в таком виде, какой она была много веков назад.
Кроме восстановления экосистемы, сотрудникам парка приходится решать и насущные проблемы – бороться с лесными пожарами и заниматься реабилитацией животных и птиц, пострадавших из-за халатности человека.
Больше о восстановлении Беремицкого: в видео Ukraїner