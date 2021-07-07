Создать и охранять парк

Межреченский парк на Сиверщине – один из крупнейших региональных ландшафтных парков Украины и природно-заповедных объектов Европы. Полвека назад из этих земель выселили несколько десятков сел, расчищая территорию под военные полигоны.

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Андрей Сагайдак занимается "Межреченским" более 15 лет, а еще его знают как главного экскурсовода. В 2002 году по его инициативе здесь был создан региональный ландшафтный парк "Межреченский" площадью 102 тысячи гектаров. В него вошли земли Козелецкого и Черниговского районов с более чем десятком объектов природно-заповедного фонда.



Андрей Сагайдак / Фото Никиты Завилинского

От заповедника региональный ландшафтный парк отличается тем, что имеет другой природоохранный статус: здесь можно не только собирать грибы и ягоды, но и вести хозяйственную деятельность. На территории также есть и историко-культурные памятники, в частности церкви XIX века.

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