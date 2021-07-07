Створити й охороняти парк

Міжрічинський парк на Сіверщині – один із найбільших регіональних ландшафтних парків України та природно-заповідних об'єктів Європи. Півстоліття тому з цих земель виселили кілька десятків сіл, розчищаючи територію під військові полігони.

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Андрій Сагайдак опікується "Міжрічинським" понад 15 років, а ще його знають як головного екскурсовода. У 2002 році за його ініціативи тут створили регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський" площею 102 тисячі гектарів. До нього увійшли землі Козелецького та Чернігівського районів із більш ніж десятком об'єктів природно-заповідного фонду.



Андрій Сагайдак / Фото Микити Завілінського

Від заповідника регіональний ландшафтний парк відрізняється тим, що має інший природоохоронний статус: тут можна не лише збирати гриби та ягоди, а й вести господарську діяльність. На території також є й історико-культурні пам'ятки, зокрема церкви XIX століття.

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