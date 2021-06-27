Що таке ревайлдинг і як з його допомогою активісти відновлюють популяції зникаючих тварин Сіверщини – розповів Ukraїner.

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Ревайлдингу поблизу Беремицького

Природоохоронний об'єкт Беремицьке був заснований на Сіверщині у 2015 році. На його створення місцевих активістів на чолі з Антоном Неліпом надихнула ідеологія фонду Rewilding Europe.

Довідка. "Ревайлдинг" дослівно можна перекласти як "назад у дикість", тобто відновлення природи до стану невтручання людини.

Зазвичай цей процес є природним і відбувається сам собою на покинутих сільськогосподарських територіях. Проте для відновлення природного середовища життя тварин, птахів й рослинності іноді потрібні десятки років.

Низька густота населення та деградація земель, зокрема внаслідок інтенсивних меліоративних робіт, а також природні особливості регіону стали сприятливими умовами для ревайлдингу саме поблизу села Беремицьке.

Ми дивилися різні місця, а тут зацікавив ландшафт. Завдяки йому наш парк можна розділити на дві частини: нижню і верхню, а також є болотяна частина. Очікували, що це буде дуже цікаво і якраз показово у рамках концепції ревайлдингу,

– зазначив Антон.

На території парку Беремицьке дикі тварини пасуться протягом усього року, на відміну від сільськогосподарського випасу, що має сезонний характер. Найбільші мешканці території природоохоронного об'єкта – туроподібна худоба і тарпаноподібні коні.



Як у парку Беремицьке відновлюють екосистему​ / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк

"Останні дикі тарпани були вбиті у заповіднику Асканія-Нова на початку ХХ століття, але збереглися фотографії цієї (останньої) кобили. Там ще залишалися дикі, але теж були впольовані людьми. І тому те, що ми бачимо в парку, це не тури і не тарпани, це вже в ХХ столітті були проєкти з відновлення цих тварин", – розповів Антон про мешканців парку Беремицьке.

Також у парку відновлюють традиції лісового бджільництва – бортництва. Борть виготовляють з великої колоди, яку трошки випалюють зсередини, щоб вона припинила гнити. Роблять спеціальний отвір, щоб діставати щільники з медом, а потім закривають. Диких бджіл приманюють у борть медом, спеціально залишеним всередині.

Боротьба з нагальними проблемами

Окрім відновлення екосистеми, співробітникам парку доводиться розв'язувати й нагальні проблеми – боротися з лісовими пожежами та займатися реабілітацією тварин і птахів, постраждалих через недбальство людини.

Про те, як не шкодити довкіллю, у парку Беремицьке розповідають школярам і студентам — на екскурсіях та в спеціально оснащеному освітньому класі. Екскурсії проводять туристичною та заповідною частинами парку. Відвідувачі можуть:

поїздити верхи;

побувати в музеї диких котів;

побачити тварин, які проходять реабілітацію;

побачити постійних мешканців парку.

Більш детально про парк природи Беремицьке: дивіться у відео Ukraїner