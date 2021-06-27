Що таке ревайлдинг і як з його допомогою активісти відновлюють популяції зникаючих тварин Сіверщини – розповів Ukraїner.
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Ревайлдингу поблизу Беремицького
Природоохоронний об'єкт Беремицьке був заснований на Сіверщині у 2015 році. На його створення місцевих активістів на чолі з Антоном Неліпом надихнула ідеологія фонду Rewilding Europe.
Зазвичай цей процес є природним і відбувається сам собою на покинутих сільськогосподарських територіях. Проте для відновлення природного середовища життя тварин, птахів й рослинності іноді потрібні десятки років.
Низька густота населення та деградація земель, зокрема внаслідок інтенсивних меліоративних робіт, а також природні особливості регіону стали сприятливими умовами для ревайлдингу саме поблизу села Беремицьке.
Ми дивилися різні місця, а тут зацікавив ландшафт. Завдяки йому наш парк можна розділити на дві частини: нижню і верхню, а також є болотяна частина. Очікували, що це буде дуже цікаво і якраз показово у рамках концепції ревайлдингу,
– зазначив Антон.
На території парку Беремицьке дикі тварини пасуться протягом усього року, на відміну від сільськогосподарського випасу, що має сезонний характер. Найбільші мешканці території природоохоронного об'єкта – туроподібна худоба і тарпаноподібні коні.
Як у парку Беремицьке відновлюють екосистему / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк
"Останні дикі тарпани були вбиті у заповіднику Асканія-Нова на початку ХХ століття, але збереглися фотографії цієї (останньої) кобили. Там ще залишалися дикі, але теж були впольовані людьми. І тому те, що ми бачимо в парку, це не тури і не тарпани, це вже в ХХ столітті були проєкти з відновлення цих тварин", – розповів Антон про мешканців парку Беремицьке.
Також у парку відновлюють традиції лісового бджільництва – бортництва. Борть виготовляють з великої колоди, яку трошки випалюють зсередини, щоб вона припинила гнити. Роблять спеціальний отвір, щоб діставати щільники з медом, а потім закривають. Диких бджіл приманюють у борть медом, спеціально залишеним всередині.
Боротьба з нагальними проблемами
Окрім відновлення екосистеми, співробітникам парку доводиться розв'язувати й нагальні проблеми – боротися з лісовими пожежами та займатися реабілітацією тварин і птахів, постраждалих через недбальство людини.
Про те, як не шкодити довкіллю, у парку Беремицьке розповідають школярам і студентам — на екскурсіях та в спеціально оснащеному освітньому класі. Екскурсії проводять туристичною та заповідною частинами парку. Відвідувачі можуть:
- поїздити верхи;
- побувати в музеї диких котів;
- побачити тварин, які проходять реабілітацію;
- побачити постійних мешканців парку.
Більш детально про парк природи Беремицьке: дивіться у відео Ukraїner