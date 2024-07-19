Инцидент произошел утром 19 июля. В Национальной полиции рассказали детали событий, происходивших на "Привозе".

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Стрельба на "Привозе" в Одессе

Правоохранители рассказали, что возле рынка "Привоз" патрульные остановили автомобиль BMW, у водителя которого впоследствии обнаружили признаки наркотического опьянения. Отмечается, что он вел себя агрессивно, ругался, сопротивлялся, а также пройти освидетельствование отказывался.

Около автомобиля правоохранителей собралась толпа, которая, как указали в полиции, хотела помочь задержанному мужчине скрыться. Одна из присутствующих женщин выхватила у полицейского пистолет и разорвала форменную одежду.

В ответ патрульный применил к нарушительнице баллончик с газом раздражительного действия, а также произвел предупредительный выстрел в воздух. Отмечается, что он использовал его для вызова вспомогательных сил. В полиции уверяют, что он действовал в соответствии с законодательством.

Во время толчеи водитель пытался скрыться. Его, а также 2 женщины доставили в отделение полиции.

Позже в полиции добавили, что они квалифицировали действия участников инцидента на "Привозе".

Так, следователи квалифицировали инцидент как насилие в отношении работника правоохранительного органа. Там отметили, что водитель BMW и женщина, которая отобрала у патрульного оружие и разорвала форменную одежду, задержаны. Фигурантам готовится сообщение о подозрении.



На "Привозе" в Одессе произошла стрельба / Фото Национальной полиции Украины

Кроме того, в отношении водителя, который нарушил Правила дорожного движения и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, составлен административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.