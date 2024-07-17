В полиции региона утром 17 июля отметили, что расследуют обстоятельства происшествия. В частности, рассматривают вопрос о внесении сведений с пометкой "несчастный случай".
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Гибель 6-летней девочки в Южном
Правоохранители предварительно установили, что когда девочка одна находилась в спальной комнате, она вылезла на подоконник, продавила москитную сетку и выпала из открытого окна.
В это время ее 31-летняя мать вышла на кухню. Об отце полицейские в своем сообщении не упоминают. К сожалению, девочка погибла еще до приезда кареты скорой помощи. Именно медики сообщили правоохранителям о происшествии.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 пункта 2 статьи 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай",
– пишет полиция.
В соответствующем пункте статьи говорится об умышленном лишении жизни лица, которому не исполнилось 14 лет.
Ранее полиция информировала, что в Кременчуге задержали человека, который похитил ребенка из перинатального центра. Лицу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.