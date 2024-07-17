У поліції регіону вранці 17 липня зазначили, що розслідують обставини події. Зокрема, розглядають питання про внесення відомостей з поміткою "нещасний випадок".

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Загибель 6-річної дівчинки в Южному

Правоохоронці попередньо встановили, що коли дівчинка одна перебувала у спальній кімнаті, вона вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку та випала з відчиненого вікна.

У цей час її 31-річна мати вийшла на кухню. Про батька поліцейські у своєму повідомленні не згадують. На жаль, дівчинка загинула ще до приїзду карети швидкої допомоги. Саме медики сповістили правоохоронців про подію.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 пункту 2 статті 115 Кримінального кодексу з поміткою "нещасний випадок",

– пише поліція.

У відповідному пункті статті йдеться про умисне позбавлення життя особи, якій не виповнилося 14 років.

Зверніть увагу! Поліцейські закликають батьків дотримуватися правил безпеки. Зокрема, не залишати дітей без нагляду. Також у приміщеннях з малолітніми дітьми вікна слід відчиняти лише на провітрювання, встановити блокіратори або решітки на вікна, або ж спеціальні дитячі замки.

Раніше поліція інформувала, що у Кременчуку затримали людину, яка викрала дитину із перинатального центру. Особі загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.