Как оказалось, новорожденного ребенка из Кременчуга похитил трансгендерный человек. Сейчас младенец чувствует себя хорошо.

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Какие мотивы имел человек, похитивший новорожденного ребенка

Начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев рассказал, что камеры наблюдения показывали, что с большим пакетом из перинатального центра в Кременчуге выходила женщина. Но оперативники установили, что злоумышленником был мужчина, совершивший трансгендерный переход.

Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить. Поэтому прибегнул к преступлению,

– отметил он.

Правоохранитель отметил, что с ребенком все хорошо, и его уже вернули матери в перинатальный центр.

Полиция задержала лицо, похитившее новорожденного ребенка в Кременчуге / Фото Нацполиции

В полиции сообщили, что сейчас правоохранители продолжают осуществлять досудебное расследование уголовных производств, открытых по статьям Уголовного кодекса Украины о похищении малолетнего и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия. Следователи полиции готовят ходатайство о сообщение лицу, которая совершила это преступление о подозрении, и избрании ей меры пресечения – содержания под стражей.

За содеянное 25-летней трансженщине теперь грозит провести за решеткой от 5 до 10 лет.