Сейчас ребенка разыскивает весь личный состав полиции области. Рассматривается также версия о похищении ребенка.
Интересно В Германии уже неделю ищут 9-летнюю украинку, которая исчезла по дороге в школу
В Кременчуге исчез младенец из роддома
В полиции Полтавщины рассказали, что к полицейским Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.
Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка,
– отметили правоохранители.
Следователи полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы или похищении человека. Сейчас продолжаются все необходимые следственно-розыскные действия.
В Германии нашли убитой пропавшую 9-летнюю украинку Валерию
- 9-летняя украинка Валерия 3 июня отправилась из дома в немецком Дебельне в школу, куда она добиралась на автобусе. Однако, как отмечают в полиции, ни до учебного заведения, ни до школьного транспорта она, так и не дошла.
- Впоследствии заявление о исчезновении девочки подали в полицию. Ее разыскивали сотни правоохранителей и десятки волонтеров. В операции участвовали также водолазы, специальные собаки, вертолеты и беспилотники.
- Уже 11 июня тело девочки нашли мертвым в лесу. Экспертиза подтвердила, что тело, которое нашли примерно в 4 километрах от дома Валерии, действительно принадлежит пропавшей девочке.
- Немецкие правоохранители также предполагают, что к убийству Валерии могут быть причастны знакомые ее матери. Первый подозреваемый – это уроженец Молдовы, по имени Андрей, а второй – 50-летний бывший моряк Геннадий. Эти мужчины пытались иметь отношения с матерью девочки.