Сейчас ребенка разыскивает весь личный состав полиции области. Рассматривается также версия о похищении ребенка.

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В Кременчуге исчез младенец из роддома

В полиции Полтавщины рассказали, что к полицейским Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка,

– отметили правоохранители.

Следователи полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы или похищении человека. Сейчас продолжаются все необходимые следственно-розыскные действия.

Важно! В полиции Полтавской области попросили при наличии любой информации, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по телефонам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 или 102.

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