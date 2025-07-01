Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виктории Дворецкой. По ее словам, инцидент произошел около 20:00 недалеко от рынка "Виноградарь".

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Она заметила, как мужчина на велосипеде сначала бил по стеклу другой машины, а затем выстрелил в их авто из предмета, похожего на оружие. Огнестрельное устройство, вероятно, было пневматическим пистолетом флоберного типа.

Пострадавшая вызвала полицию, которая быстро прибыла на место происшествия. Зафиксированы отпечатки и изъяты записи с камер видеонаблюдения – велосипедиста уже разыскивают правоохранители.

Впрочем, как объяснила Дворецкая, если нападающего найдут, ему грозит лишь административный штраф по статье о мелком хулиганстве.

Виктория отметила, что является обладательницей зарегистрированного оружия и выступает за контролируемый оборот оружия, но обеспокоена, что пневматические пистолеты, которые легко купить в интернете, могут становиться орудием хулиганских действий с минимальными последствиями.

Женщина призвала свидетелей инцидента, которые двигались по проспекту Свободы около 20:00 30 июня, предоставить видеозаписи полиции.