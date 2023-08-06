Об этом рассказали в МВД. Также на странице ведомства обнародовали видео с места происшествия.
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Мужчина ранил полицейского
В полночь правоохранители получили сообщение, что в одном из домов на улице Ломоносова кто-то устроил стрельбу, поэтому они оперативно прибыли по адресу вызова.
Тогда злоумышленник произвел несколько выстрелов в полицию, ранив одного из них. В свою очередь, спецназовец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу,
– рассказали в МВД.
Для задержания злоумышленника была проведена полицейская спецоперация. Мужчину поймали в одном из домов, где он скрывался, и изъяли у него охотничье ружье. ️
В настоящее время 38-летний житель Черкасс находится под стражей. Ему сообщили о подозрении за "угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Подозреваемому грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Смотрите видео с места происшествия
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Кратко о других подобных случаях в Украине
- Вблизи Трускавца на территории санатория 12-летняя девочка выстрелила из пневматического ружья. Она попала в голову 10-летнему мальчику. Суд оштрафовал мать школьницы за невыполнение родительских обязанностей.
- Недавно в Киеве на Печерске правоохранители провели спецоперацию, во время которой задержали мужчину, устроившего стрельбу в офисе. Следователи начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
- В свою очередь, в Сумах неизвестный выстрелил в автомобиль, припаркованный возле одного из домов. В машине находились на то время три человека.