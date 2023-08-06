Про це розповіли в МВС. Також на сторінці відомства оприлюднили відео з місця події.

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Чоловік поранив поліцейського

Опівночі правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Ломоносова хтось вчинив стрілянину, тож вони оперативно прибули за адресою виклику.

Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Своєю чергою, спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу,

– розповіли в МВС.

Для затримання зловмисника провели поліцейську спецоперацію. Чоловіка спіймали в одному з будинків, де він переховувався, та вилучили в нього мисливську рушницю. ️

Наразі 38-річний черкащанин перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за "погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу". ️Підозрюваному загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Дивіться відео з місця події

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