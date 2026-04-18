Экс-руководитель СВР предположил, мог ли стрелок из Киева быть завербованным российскими спецслужбами

18 апреля в Киеве неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли люди. Есть много вопросов относительно того, что именно его побудило пойти на такие неадекватные действия.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что уже есть предположение, что стрелок сотрудничал с российскими спецслужбами. Это вполне возможно, но не объясняет, почему он взял и пошел на столь дерзкий теракт.

На что важно обратить внимание?

По мнению Маломужа, вся эта ситуация подталкивает на мысль, что у стрелка могли быть явные психические расстройства. Вероятно, там не обошлось без различных идеологических моментов. А российские спецслужбы вполне могут быть к этому причастны. Но пока что это лишь предположения. Нужно дождаться информации от правоохранителей.

Есть все признаки его психической неадекватности. Что его могло подвигнуть на это? Различные психические расстройства, но в купе с оперативным воздействием? Также пока нет экспертизы по, возможно, злоупотреблении алкоголем или наркотиками. В конце концов произошел ужасный теракт. И сейчас важно объективно определить все причины,

– подчеркнул Маломуж.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что следователи имеют несколько версий относительно мотивов стрелка. Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. Сам стрелок долго жил в Донецкой области, а родился в России.

