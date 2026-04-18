Экс-руководитель СВР предположил, мог ли стрелок из Киева быть завербованным российскими спецслужбами
- Звучат разные версии, что именно побудило стрелка устроить теракт в Киеве. Нельзя отбрасывать вариант, что тут причастны российские спецслужбы.
- Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что здесь может быть еще и другая причина, которую стоит исследовать.
18 апреля в Киеве неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли люди. Есть много вопросов относительно того, что именно его побудило пойти на такие неадекватные действия.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что уже есть предположение, что стрелок сотрудничал с российскими спецслужбами. Это вполне возможно, но не объясняет, почему он взял и пошел на столь дерзкий теракт.
Читайте также В Киеве среди бела дня произошла стрельба: все о жутком инциденте
На что важно обратить внимание?
По мнению Маломужа, вся эта ситуация подталкивает на мысль, что у стрелка могли быть явные психические расстройства. Вероятно, там не обошлось без различных идеологических моментов. А российские спецслужбы вполне могут быть к этому причастны. Но пока что это лишь предположения. Нужно дождаться информации от правоохранителей.
Есть все признаки его психической неадекватности. Что его могло подвигнуть на это? Различные психические расстройства, но в купе с оперативным воздействием? Также пока нет экспертизы по, возможно, злоупотреблении алкоголем или наркотиками. В конце концов произошел ужасный теракт. И сейчас важно объективно определить все причины,
– подчеркнул Маломуж.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что следователи имеют несколько версий относительно мотивов стрелка. Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. Сам стрелок долго жил в Донецкой области, а родился в России.
Стрельба в Киеве: последние новости
- Уже известно, что стрелок убил по меньшей мере 6 человек, а еще по меньшей мере 15 – получили ранения. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что мужчина двигался с улицы Демеевской, после чего забаррикадировался в супермаркете. Правоохранители в течение 40 минут вели переговоры, чтобы стрелок сдался. В конце концов после тщетных попыток бойцов КОРДа штурмовали здание и ликвидировали стрелка.
- Глава МВД подчеркнул, что стрелок фактически в упор расстреливал людей. Шансов выжить у них было немного.
- Поступали сообщения, что стрелок сначала поджег собственное жилье еще до того, как начал стрельбу. В результате пожара угарным газом отравился 4-месячный младенец, который находился в соседней квартире. Медики оказали помощь ребенку.
- Фотокорреспондент Ян Доброносов рассказал, что происходило на месте событий. По его словам, стрелок не реагировал на призывы полиции и вообще не выдвигал никаких требований.