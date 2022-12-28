По информации российских СМИ, Пермский суд в среду, 28 декабря, объявил приговор стрелку. Ранее, во время задержания, Тимур Бекмансуров признал свою вину и раскаялся, сообщает 24 канал.
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Какой приговор объявил суд
19-летний стрелок Тимур Бекмансуров получил пожизненное лишение свободы. Пермский суд признал юношу виновным по статье об убийстве двух и более человек.
Как отмечают, в ходе судебного процесса прокурор просил для Бекмансурова пожизненный срок. Адвокат, в свою очередь, настаивал на смягчении наказания, поскольку он полностью признал вину и раскаялся.
Напомним, что во время задержания стрелка ранили в бедро. Парню пришлось ампутировать левую ногу до колена.
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Стрельба в Пермском университете: все, что известно
- 20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров открыл огонь в учебном заведении.
- Чтобы спастись, студенты, которые были в университете, баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы 6 человек погибли, еще десятки получили ранения. При задержании Бекмансурова серьезно ранили, из-за чего он попал в больницу.
- Парень заявил, что давно хотел совершить такое преступление. Об этом он даже писал в соцсетях. Стрелок в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил приступ.
- Сначала он хотел атаковать прежнюю школу, но изменил решение в конце марта. Мол, его учебное заведение "было слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут жизни".
- В октябре Бекмансурову выдвинули обвинения по статье 105 об убийстве двух и более человек, он полностью признал свою вину.