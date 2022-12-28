По информации российских СМИ, Пермский суд в среду, 28 декабря, объявил приговор стрелку. Ранее, во время задержания, Тимур Бекмансуров признал свою вину и раскаялся, сообщает 24 канал.

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Какой приговор объявил суд

19-летний стрелок Тимур Бекмансуров получил пожизненное лишение свободы. Пермский суд признал юношу виновным по статье об убийстве двух и более человек.

Как отмечают, в ходе судебного процесса прокурор просил для Бекмансурова пожизненный срок. Адвокат, в свою очередь, настаивал на смягчении наказания, поскольку он полностью признал вину и раскаялся.

Напомним, что во время задержания стрелка ранили в бедро. Парню пришлось ампутировать левую ногу до колена.

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