За інформацією російських ЗМІ, Пермський суд у середу, 28 грудня, оголосив вирок стрілку. Раніше, під час затримання, Тимур Бекмансуров визнав свою провину та розкаявся, повідомляє 24 канал.

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Який вирок оголосив суд

19-річний стрілок Тимур Бекмансуров отримав довічне позбавлення волі. Пермський суд визнав юнака винним за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Як зазначають, під час судового процесу прокурор просив для Бекмансурова довічний термін. Адвокат, своєю чергою, наполягав на пом'якшенні покарання, оскільки він повністю визнав провину і розкаявся.

Нагадаємо, що під час затримання стрілка поранили у стегно. Хлопцю довелося ампутували ліву ногу до коліна.

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