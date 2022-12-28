За інформацією російських ЗМІ, Пермський суд у середу, 28 грудня, оголосив вирок стрілку. Раніше, під час затримання, Тимур Бекмансуров визнав свою провину та розкаявся, повідомляє 24 канал.
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Який вирок оголосив суд
19-річний стрілок Тимур Бекмансуров отримав довічне позбавлення волі. Пермський суд визнав юнака винним за статтею про вбивство двох і більше осіб.
Як зазначають, під час судового процесу прокурор просив для Бекмансурова довічний термін. Адвокат, своєю чергою, наполягав на пом'якшенні покарання, оскільки він повністю визнав провину і розкаявся.
Нагадаємо, що під час затримання стрілка поранили у стегно. Хлопцю довелося ампутували ліву ногу до коліна.
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Стрілянина в Пермському університеті: усе, що відомо
- 20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі.
- Щоб урятуватися, студенти, які були в університеті, барикадувалися в аудиторіях та вистрибували з вікон.
- Внаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Під час затримання Бекмансурова серйозно поранили, через що він потрапив до лікарні.
- Хлопець заявив, що давно хотів вчинити такий злочин. Про це він навіть писав у соцмережах. Стрілок у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад.
- Спершу він хотів атакувати колишню школу, але змінив рішення наприкінці березня. Мовляв, його навчальний заклад "був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя".
- У жовтні Бекмансурову висунули звинувачення за статтею 105 про вбивство двох і більше людей, він повністю визнав свою провину.