Об инциденте сообщают российские СМИ, которые называют себя оппозиционными, сообщает 24 канал. Ученики школы испугались, когда силовики ворвались и начали из автоматов стрелять в потолок.

Обратите внимание На фронт ехать боится: Путин устроил жалкое шоу со стрельбой на полигоне под Москвой

Управление образования говорит, что все так и должно быть

Инцидент произошел 19 октября. В здание одной из школ Геленджика ворвались силовики, имитировавшие захват заложников. Поэтому дети очень испугались, а учителя были шокированы. Инциденту дала огласку мама одного из учеников школы, которая выразила свое возмущение такими действиями, ведь, по ее словам, дети могли выпрыгивать из окон и получили бы травмы или кто-то мог получить приступ эпилепсии.

Однако это только вершина айсберга. Женщина обратилась в местное управление образования, где ей сказали, что все так и было спланировано. Аргументы ужасающие, мол, ребенок должен научиться поведению в таких ситуациях. В управлении еще и забросили женщине, что она хочет, чтоб ее ребенка застрелили, если она против таких "учений".

Региональные издания сообщают, что все учителя якобы были проинформированы о таких учениях и с ними провели инструктаж, а учащимся якобы давали инструкцию через систему оповещения о дальнейших действиях.

Стрельба в школе в Ижевске

Иногда в российских учебных заведениях происходят теракты. Сценарий обычно похож – приходит человек с оружием и открывает огонь.

26 сентября в городе Ижевск в одной из школ произошло то же самое. Выпускной школы 1988 года рождения Артем Казанцев, стоявший на учете в психдиспансере, открыл огонь по учащимся и работникам.

В результате стрельбы погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Однако пропагандисты обнаружили "украинский след" в трагедии. Центр противодействия информации отмечал, что российская пропаганда использует трагедию с расстрелом детей в удмуртской школе для продвижения нарратива: "Украина – государство-террорист". Таким образом, Россия оправдывает войну в Украине.

Интересно – экс-сотрудник СБУ о стрельбе в Ижевске: смотрите видео