Об инциденте в сквере на улице Лепкого сообщили очевидцы, пишет местное издание "20 минут".

Что известно о стрельбе возле школы?

В патрульной полиции Тернопольской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило в 21:43.

По предварительной информации, неизвестный мужчина, который, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в несовершеннолетнего прохожего, вероятно, из травматического оружия.

Стрелок кричал и вел себя неадекватно. Правоохранители задержали мужчину.

Раненого подростка доставили в медицинское учреждение. У парня обнаружили телесные повреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства стрельбы.

Напомним, ранее стало известно о другом жутком случае. В Закарпатье священник УПЦ МП убил двух человек. Тогда злоумышленник стрелял в прохожих прямо на улице, а для его задержания полиция проводила специальную операцию "Гром".

Также недавно на Львовщине местный житель набросился с ножом на сотрудника ТЦК. Во время попытки побега нападавший открыл огонь из пневматического пистолета по оперативникам, ранив одного из полицейских.