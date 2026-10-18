Про інцидент у сквері на вулиці Лепкого повідомили очевидці, пише місцеве видання "20 хвилин".

Що відомо про стрілянину біля школи?

У патрульній поліції Тернопільської області розповіли, що повідомлення про подію надійшло о 21:43.

За попередньою інформацією, невідомий чоловік, який міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння, вистрілив у неповнолітнього перехожого, ймовірно, з травматичної зброї.

Стрілець кричав і поводився неадекватно. Правоохоронці затримали чоловіка.

Пораненого підлітка доправили до медичного закладу. У хлопця виявили тілесні ушкодження.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини стрілянини.

Нагадаємо, раніше стало відоо про інший моторошний випадок. На Закарпатті священник УПЦ МП вбив двох людей. Тоді зловмисник стріляв у перехожих просто на вулиці, а для його затримання поліція вводила спеціальну операцію "Грім".

Також нещодавно на Львівщині місцевий житель накинувся з ножем на працівника ТЦК. Під час спроби втечі нападник відстрілювався від оперативників з пневматичного пістолета, поранивши одного з поліцейських.