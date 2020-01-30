Стрельба и взрыв в Харькове: полиция ввела план перехвата – что происходит

В Харькове посреди города произошла перестрелка и прогремел взрыв. Столкновение между неизвестными людьми случилось под стенами Областного дома ребенка №2, что на улице Кузнецкой.

В соцсетях пишут, что в схватке участвовали 15 человек и есть пострадавший боец Нацкорпуса. Однако в полиции информацию о пострадавших пока не подтверждают.

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После сообщения о выстрелах и взрыве на место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.



Стрельба произошла возле Областного дома ребенка в Харькове / фото: пресс-служба Нацполиции

По словам начальника следственного управления Сергея Чижа, полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и травматического оружия.



На месте работают правоохранители, взрывотехники и кинологи / фото: пресс-служба Нацполиции

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший. В соцсетях говорят: ранения мог получить член Нацкорпуса Сергей Величко.



По информации соцсетей, в стрельбе мог пострадать Сергей Величко / фото из соцсетей

Начали уголовное производство по статье о хулиганстве, которая предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По городу и области по распоряжению руководства полиции в Харьковской области введена полицейская операция "Сирена". Сейчас эксперты собирают вещественные доказательства, оперативники опрашивают свидетелей и обрабатывают записи с камер наблюдения.

Место стрельбы в Харькове: видео