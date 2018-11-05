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      Стрельба на автомойке в Луцке: в городе объявили план перехват

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      В Луцке средь бела дня произошла стрельба. В одном из кафе устроили разборки криминальные группировки. Закончилось все убийством одного человека и ранением нескольких человек.

      Преступники с места происшествия сразу убежали. Фото их авто правоохранители уже обнародовали. В городе объявили план перехват.

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      "Прохожие не пострадали, ожидаем более подробную информацию от очевидцев. Сейчас в городе объявлен план перехват, и по области", – сказал начальник патрульной полиции Волыни Александр Вовченко.

      По информации СМИ, убегая, преступники забрали одного из раненых. Двое других в больнице в палатах под стражей.

      Есть трое пострадавших – один из них скончался, два человека госпитализированы в Городскую клиническую больницу. Есть одно огнестрельное ранение, а также ножевое ранение,
      – отметила заместитель главного врача областного Центра экстренной медицины Оксана Цьось.

      Известно, что злоумышленники скрылись на автомобилях Volkswagen Touareg, Audi и Skoda.

      По предварительной информации, среди раненых – криминальный авторитет Аслан. Занимался рэкетом, а также якобы его люди "крышуют" нелегальную добычу янтаря на Волыни. Хотя сам Аслан, конечно, все опровергал.

      О погибшем мужчине известно не много. Он отец двух детей, тело уже опознали родные. Установленная личность была уроженцем области. Мужчина проживал в Луцке. Это местные авторитеты, – объяснил начальник полиции Волыни Петр Шпига.

      Между тем, полиция возбудила несколько уголовных производств: по факту убийства и покушения на убийства нескольких человек.

      Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Новости Луцка
      Источник: 24 канал
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