Стрельба на автомойке в Луцке: в городе объявили план перехват

В Луцке средь бела дня произошла стрельба. В одном из кафе устроили разборки криминальные группировки. Закончилось все убийством одного человека и ранением нескольких человек.

Преступники с места происшествия сразу убежали. Фото их авто правоохранители уже обнародовали. В городе объявили план перехват.

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"Прохожие не пострадали, ожидаем более подробную информацию от очевидцев. Сейчас в городе объявлен план перехват, и по области", – сказал начальник патрульной полиции Волыни Александр Вовченко.

По информации СМИ, убегая, преступники забрали одного из раненых. Двое других в больнице в палатах под стражей.

Есть трое пострадавших – один из них скончался, два человека госпитализированы в Городскую клиническую больницу. Есть одно огнестрельное ранение, а также ножевое ранение,

– отметила заместитель главного врача областного Центра экстренной медицины Оксана Цьось.

Известно, что злоумышленники скрылись на автомобилях Volkswagen Touareg, Audi и Skoda.

По предварительной информации, среди раненых – криминальный авторитет Аслан. Занимался рэкетом, а также якобы его люди "крышуют" нелегальную добычу янтаря на Волыни. Хотя сам Аслан, конечно, все опровергал.

О погибшем мужчине известно не много. Он отец двух детей, тело уже опознали родные. Установленная личность была уроженцем области. Мужчина проживал в Луцке. Это местные авторитеты, – объяснил начальник полиции Волыни Петр Шпига.

Между тем, полиция возбудила несколько уголовных производств: по факту убийства и покушения на убийства нескольких человек.