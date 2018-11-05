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      Стрілянина на автомийці у Луцьку: у місті оголосили план перехоплення

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      У Луцьку серед білого дня сталася стрілянина. В одному з кафе влаштували розбірки кримінальні угрупування. Закінчилося все вбивством одного чоловіка і пораненням кількох осіб.

      Злочинці з місця події одразу втекли. Фото їхніх авто правоохоронці вже оприлюднили. У місті оголосили план перехоплення.

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      "Перехожі не постраждали, очікуємо більш детальну інформацію від очевидців. Зараз в місті оголошено план перехоплення, і по області", – сказав начальник патрульної поліції Волині Олександр Вовченко.

      За інформацією ЗМІ, втікаючи, злочинці забрали одного з поранених. Двоє інших у лікарні у палатах під вартою.

      Є троє потерпілих – один з них помер, двоє осіб госпіталізовані в Міську клінічну лікарню. Є одне вогнепальне поранення, а також ножове поранення,
      – зазначила заступниця головного лікаря обласного Центру екстреної медицини Оксана Цьось.

      Відомо, що зловмисники зникли з місця події на автомобілях Volkswagen Touareg, Audi та Skoda.

      За попередньою інформацією, серед поранених – кримінальний авторитет Аслан. Займався рекетом, а також, нібито, його люди "кришують" нелегальний видобуток бурштину на Волині. Хоча сам Аслан, звісно, все спростовував.

      Про загиблого чоловіка відомо не багато. Він батько двох дітей, тіло вже упізнали рідні. Встановлена особа була уродженцем області. Чоловік проживав в Луцьку. Це місцеві авторитети, – пояснив начальник поліції Волині Петро Шпига.

      Тим часом, поліція порушила кілька кримінальних проваджень: за фактом вбивства та замаху на вбивства кількох осіб.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Луцька
      Джерело: 24 канал
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