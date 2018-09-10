Стрельба на Николаевщине: стало известно о состоянии пострадавших детей

На Николаевщине пенсионер стрелял в детей самодельным дробовиком, мужчине не понравилось, что дети играют возле его дома. Следовательно, трое детей оказались в больнице.

Среди пострадавших девятилетний Артем Хан. Дробь пробила ему спину и застряла в легких, также пострадали и ноги.

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"Мне попало два раза в ногу, за ухо и три раза в спину. Я сразу не почувствовал, когда он выстрелил, у меня был шок", – рассказал пострадавший мальчик.

Пострадали также еще две девочки. В одной раненые ноги, ребенок до сих пор в больнице. У второй девочки травмы по легче, поэтому ее уже отпустили. Госпитализировали и самого стрелка. Устройство, с которого он стрелял, было самодельным и разорвалось у мужчины в руках, ему оторвало палец.

Злоумышленник задержан. Сейчас решается относительно сообщения о подозрении и меры пресечения. Открыто производство по статье покушение на умышленное убийство, от 7 до 15 лет,

– отметила пресс-секретарь Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная.

Правоохранители заявили, что злоумышленника знают давно. Он часто пьянствует, а после этого хулиганит. Впрочем, до стрельбы дошло впервые. Соседи на пенсионера жаловались часто.

Объяснить, почему стрелял в детей и зачем делал огнестрельное оружие дома, злоумышленник сейчас не может. Отметил, что ничего не помнит.